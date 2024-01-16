Італія

Клуб хоче виконати цікаву зміну.

Даніеле Де Россі замінить Жозе Моурінью на посаді головного тренера Роми.

Наразі екс-гравець італійського клубу очолює список можливих кандидатур.

Раніше Даніеле працював у штабі Роберто Манчіні у збірній Італії, де виграв чемпіонат Європи 2020 року, а також не дуже вдало у СПАЛ-і, звідки відправився шукати нову роботу зимою 2023-го.

Жозе було звільнено через невдалі результати команди, в тому числі виліт з Кубка Італії, в якості наставника римського колективу він виграв Лігу конференцій і дійшов до фіналу Ліги Європи минулого сезону.