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Крістіан Біловар поділився своїми думками про старт підготовки до другої половини сезону.

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар прокоментував початок тренувального процесу після виходу з відпустки, а також розповів про емоції після призначення Олександра Шовковського на посаду головного тренера "біло-синіх".

"Настрій позитивний, давно не бачилися один з одним. Зібралися після відпустки, готові до роботи. Робота на зборах, особливо в перші дні, завжди дається важкувато, але потроху адаптуємося та готуємося до поновлення сезону.

Це вже початок зборів, оскільки ми вже багато працюємо. Більше бігової роботи, але із м'ячами теж потроху починаємо працювати. Тому я вважаю, що це повноцінний початок зборів. Бігова робота – це не найприємніша робота, але всі ставляться з розумінням до цього, адже це фундамент, який потім допоможе нам фізично бути готовими до кінця сезону.

У нас один день силова робота, інший – стретчинг. Тренери дають нам той функціонал, який допомагає підготуватися до занять на футбольному полі. Перед завершенням осінньої частини сезону нам сказали, що поле протягом усієї відпустки будуть готовувати до нашого повернення. Зараз ми бачимо плоди роботи працівників бази й вдячні їм за те, що вони так добре підготували нас.

Чесно кажучи, якихось очікувань від зборів немає. Є, напевно, бажання скоріше зіграти, адже скучали за футболом.

Які очікування від роботи під керівництвом Олександра Шовковського? Ми вже трохи працювали під його керівництвом у першій частині сезону. Емоції лише позитивні, в чотирьох іграх здобули чотири перемоги. Зараз тренувальний процес потроху змінюється, настрій у всіх позитивний, тож очікуємо на плідну роботу", - наводить слова Біловара прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо запланувало вісім спарингів у Туреччині.