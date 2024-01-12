Україна

Максим Дячук прокоментував повернення "біло-синіх" після відпустки.

Захисник київського Динамо Максим Дячук розповів про повернення до команди після зимової відпустки, а також поділився планами підготовки до другої половини сезону.

"Спершу поїхав додому на Батьківщину. Потім повернувся до Києва та з’їздив до Буковеля. Далі весь час був у Києві, готувався до зборів.

Найяскравіший футбольний спогад про 2023 рік? Напевно, перемога над Арісом. Була напружена битва. У післяматчевих пенальті емоції вирували. Здається, цей матч запам’ятався більше за інші.

Думаю, відмінності у зборах будуть на 100 відсотків. Тим більше до штабу додався тренер, який працюватиме з захисниками. Особисто я вже працював під керівництвом Сергія Федорова в Динамо U-19. Він мені багато чого дав, але я не буду розповідати всіх секретів.

Клуб шукає ще одного центрального захисника? Я концентруюся на своїй грі, аналізую свої помилки, аби не припускатися їх у майбутньому. Немає жодного тиску, це конкуренція, це ж футбол.

Попереду тренувальний збір, будемо по суті набирати обертів. Гадаю, будуть хороші спаринги", — наводить слова Дячука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо запланувало вісім спарингів у Туреччині.