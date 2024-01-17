Україна

Французька команда шукає заміну для Німаньї Матича.

Французький Ренн розпочав пошуки альтернативних варіантів для можливої заміни півзахиснику Неманьї Матича. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, серед варіантів з-за кордону керівництво французького клубу розглядає Ореля Мангаля з Ноттінгема, Люку Тусара з Уніона та Артема Бондаренка із Шахтаря.

При цьому варто зазначити, що нещодавно 23-річний українець поставив підпис під новим контрактом із "гірниками", який розрахований до 2028 року.

Також Ренн розглядає двох кандидатів з Ліги 1, а саме П'єра Ле-Мелу з Бреста та Азора Матусіва з Реймса.

Після 18 турів Ренн набрав 22 очки і посідає десяте місце у турнірній таблиці Ліги 1.