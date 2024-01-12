Нова угода з 23-річним українцем розрахована на п'ять років.
Артем Бондаренко, ФК Шахтар
12 січня 2024, 14:44
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Артемом Бондаренком.
Нова угода з 23-річним українцем розрахована на п'ять років.
Бондаренко є випускником академії "гірників", куди він потрапив у 16 років. За основну команду Артем дебютував 1 березня 2020 року у матчі УПЛ проти Ворскли.
З того часу Бондаренко провів 66 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 11 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Шахтар повністю погодив трансфер Кевіна за 15 мільйонів євро.