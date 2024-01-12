Україна

Нова угода з 23-річним українцем розрахована на п'ять років.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Артемом Бондаренком.

Нова угода з 23-річним українцем розрахована на п'ять років.

Бондаренко є випускником академії "гірників", куди він потрапив у 16 років. За основну команду Артем дебютував 1 березня 2020 року у матчі УПЛ проти Ворскли.

З того часу Бондаренко провів 66 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Шахтар повністю погодив трансфер Кевіна за 15 мільйонів євро.