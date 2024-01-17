Став відомий перший суперник "гірників" на зборах у Туреччині.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
17 січня 2024, 14:40
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив ім'я першого суперника на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Першим суперником команди Маріно Пушича у Туреччині буде болгарський Лудогорець.
Зустріч відбудеться у неділю, 21 січня, о 16.30 за київським часом. Матч пройде на арені Мардан Стедіум в Антальї.
Також зазначається, що пряма трансляція спарингу буде доступна на клубному YouTube-каналі "гірників".
Нагадаємо, друга частина сезону для Шахтаря розпочнеться матчем Ліги Європи проти Марселя. Матч відбудеться 15 лютого.