Україна

Став відомий перший суперник "гірників" на зборах у Туреччині.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив ім'я першого суперника на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Першим суперником команди Маріно Пушича у Туреччині буде болгарський Лудогорець.

Зустріч відбудеться у неділю, 21 січня, о 16.30 за київським часом. Матч пройде на арені Мардан Стедіум в Антальї.

Також зазначається, що пряма трансляція спарингу буде доступна на клубному YouTube-каналі "гірників".

Нагадаємо, друга частина сезону для Шахтаря розпочнеться матчем Ліги Європи проти Марселя. Матч відбудеться 15 лютого.