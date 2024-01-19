Україна

Гендиректор Шахтаря заявив, що в минулому сезоні клуб сплатив 15 млн доларів податків, а після продажу Михайла Мудрика 25 млн пішло на допомогу захисникам Маріуполя.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання молодого бразильського вінгера Кевіна, за якого український гранд заплатить Палмейрас гарантовані 12 мільйонів євро, а ще 3 мільйони передбачені в якості бонусів.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на питання, чи доречно в умовах повномасштабної війни в Україні через російське вторгнення витрачати такі значні кошти на трансфери футболістів.

"Ви знаєте, як каже президент клубу: наша мета – перемагати та зміцнювати імідж України. Сьогодні це як ніколи важливо, бо перемоги у Європі – це імідж не лише українського футболу, а й Шахтаря. А для того, щоб перемагати та радувати вболівальників, необхідно мати конкурентну команду: сильних кваліфікованих тренерів і футболістів. Так, ми купуємо іноземного гравця, але він виступатиме за український клуб. Наголошую саме на "українському клубові".

Що успішнішими ми будемо у Європі, то більше заробимо й, відповідно, більше заплатимо податків в Україні. Минулого сезону ми заплатили 15 мільйонів доларів податків і додатково після продажу Мудрика профінансували проєкт допомоги захисникам Маріуполя "Серце Азовсталі" на 25 мільйонів доларів.

Тому імідж України та розвиток українського футболу – це головні принципи, якими ми керуємося. Але сьогодні неможливо розвивати футбол без інвестицій. Ми повинні інвестувати, ставати сильнішими, підвищувати рейтинг України, заробляти, допомагати та сплачувати податки. Тому хочеться висловити повагу всім українським футбольним клубам, їхнім власникам за те, що в такий важкий час вони інвестують у розвиток чемпіонату, у майбутнє українського спорту та України. Кожен сьогодні старається і робить усе, що в його силах.

І величезна подяка українським воїнам, які захищають нашу країну. Вони ціною свого здоров’я, своїх життів роблять усе, щоб українці могли жити на рідній землі та навіть в умовах війни грати у футбол. А ми своєю чергою зробимо все від нас залежне, аби український футбол був на високому рівні", — цитує слова Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Сергій Палкін розповів про те, що Шахтар відхилив пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро від неназваного клубу за українського плеймейкера Георгія Судакова.