Україна

Спортивний директор ФК Шахтар Дарійо Срна висловився про потенційний трансфер Георгія Судакова.

Напередодні Шахтар відхилив пропозицію від неназваного клубу за 21-річного українця у розмірі 40 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив Сергій Палкін. Спортивний директор клубу Дарійо Срна прокоментував дане рішення. Також він розповів про перехід Кевіна.

"Кевін приніс багато різноманіття, а всі інші футболісти зростатимуть разом з Кевіном. Його якість підіймати й інших гравців. Сам по собі Кевін, як я вже казав, добре вписався, і я впевнений, що він принесе дуже багато користі Шахтарю і буде світовою зіркою.



Відхилена пропозиція по Судакову? Це є ще одним доказом того, чого ми хочемо. Наш президент не опускає руки. Сьогодні важкі часи в Україні, триває війна. На жаль, у нас війна почалася ще 2014 року, коли ми залишилися без свого дому, без стадіону, без нашого міста, без наших уболівальників, які сьогодні живуть по всьому світу.

Відмова продавати Судакова – це показник того, що ми хочемо зробити. Ми хочемо зробити так, щоб кожен український уболівальник, кожен уболівальник Шахтаря дивився й отримував задоволення від гри Шахтаря. А я вам обіцяю, що футбольна команда Шахтар робитиме все, щоб дарувати позитивні емоції нашим військовим, нашим уболівальникам, щоб усі легше пережили цей складний період, щоб дати ковток свіжого повітря", - підсумував Срна.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Судакова зацікавлені лондонський Арсенал, Наполі та туринський Ювентус.