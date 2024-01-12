Закарпатська команда готується до складної другої половини сезону.
ФК Минай
12 січня 2024, 00:30
Вчора, 11 січня, футболісти Миная вийшли з відпустки та провели перше тренування під керівництвом Желька Любеновича, яке пройшло на штучному газоні ужгородського Авангарду.
Також зазначається, що ще з 2 січня футболісти працювали за індивідуальними програмами, які їм надавав тренерський штаб.
У тренувальному процесі взяли участь 14 футболістів, які перебувають на контракті у клубі.
Воротарі: Максим Росул, Олександр Кемкін, Ілля Ольховий.
Захисники: Артур Ременяк, Богдан Чуєв, Тарас Дмитрук, Андрій Булеза, Кирило Прокопчук.
Півзахисники: Сергій Петько, Назарій Воробчак, Вадим Вітенчук, Тимур Кораблін.
Нападники: Іван Демиденко, Єгор Гунічев.
Для Кирила Прокопчука це було перше тренування у клубі – 25-річний захисник став першим зимовим новачком команди.
Також у тренуванні брала участь група потенційних новачків. Їхню подальшу долю вирішить тренерський штаб після тренувань та серії контрольних матчів.
Перший спаринг відбудеться у неділю, 14 січня. У ній візьмуть участь усі гравці, які перебувають на перегляді.
Після 15 ігор Минай набрав лише шість очок і посідає останнє, 16 місце у турнірній таблиці УПЛ.