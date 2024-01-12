Україна

Закарпатська команда готується до складної другої половини сезону.

Вчора, 11 січня, футболісти Миная вийшли з відпустки та провели перше тренування під керівництвом Желька Любеновича, яке пройшло на штучному газоні ужгородського Авангарду.

Також зазначається, що ще з 2 січня футболісти працювали за індивідуальними програмами, які їм надавав тренерський штаб.

У тренувальному процесі взяли участь 14 футболістів, які перебувають на контракті у клубі.

Воротарі: Максим Росул, Олександр Кемкін, Ілля Ольховий.

Захисники: Артур Ременяк, Богдан Чуєв, Тарас Дмитрук, Андрій Булеза, Кирило Прокопчук.

Півзахисники: Сергій Петько, Назарій Воробчак, Вадим Вітенчук, Тимур Кораблін.

Нападники: Іван Демиденко, Єгор Гунічев.

Для Кирила Прокопчука це було перше тренування у клубі – 25-річний захисник став першим зимовим новачком команди.

Також у тренуванні брала участь група потенційних новачків. Їхню подальшу долю вирішить тренерський штаб після тренувань та серії контрольних матчів.

Перший спаринг відбудеться у неділю, 14 січня. У ній візьмуть участь усі гравці, які перебувають на перегляді.

Після 15 ігор Минай набрав лише шість очок і посідає останнє, 16 місце у турнірній таблиці УПЛ.