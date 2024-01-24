Це буде перший поєдинок "пивоварів" на зборах у Туреччині.
Гравці Оболоні, ФК Оболонь
24 січня 2024, 09:26
Сьогодні, 24 січня, столична Оболонь проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Валерія Іващенка стане клуб Малішева із Косова. Після 18 турів Малішева посідає четверте місце у чемпіонаті своєї країни.
Початок зустрічі о 10:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.