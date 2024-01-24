Україна

Оболонь — Малішева: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Це буде перший поєдинок "пивоварів" на зборах у Туреччині.

Гравці Оболоні, ФК Оболонь

Сьогодні, 24 січня, столична Оболонь проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Суперником команди Валерія Іващенка стане клуб Малішева із Косова. Після 18 турів Малішева посідає четверте місце у чемпіонаті своєї країни. Початок зустрічі о 10:00 за київським часом. Онлайн-трансляція: Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.