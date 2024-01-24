Сьогодні, 24 січня, столична Оболонь проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Валерія Іващенка стане клуб Малішева із Косова. Після 18 турів Малішева посідає четверте місце у чемпіонаті своєї країни.

Початок зустрічі о 10:00 за київським часом.

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Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.