Команда посіла третє місце на груповому етапі турніру, набравши лише два очки.
Кріс Хьютон, Getty Images
24 січня 2024, 11:58
Футбольна асоціація Гани на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера збірної Кріса Хьютона.
Таке рішення було ухвалено після того, як підопічні 65-річного ірландця не змогли пройти груповий етап Кубку африканських націй.
На КАН-2023 Гана посіла третє місце в групі, пропустивши вперед Кабо-Верде та Єгипет, набравши лише два очки. Також у групі був Мозамбік, який набрав ті самі два бали.
Під керівництвом Хьютона Гана провела 12 матчів, з яких чотири виграла, чотири рази зіграла внічию та чотири рази програла. Різниця м'ячів – 13:16.
До цього Хьютон очолював Ноттінгем, Брайтон, Норвіч, Бірмінгем та Ньюкасл.