Футбольна асоціація Гани на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера збірної Кріса Хьютона.

Таке рішення було ухвалено після того, як підопічні 65-річного ірландця не змогли пройти груповий етап Кубку африканських націй.

На КАН-2023 Гана посіла третє місце в групі, пропустивши вперед Кабо-Верде та Єгипет, набравши лише два очки. Також у групі був Мозамбік, який набрав ті самі два бали.

Під керівництвом Хьютона Гана провела 12 матчів, з яких чотири виграла, чотири рази зіграла внічию та чотири рази програла. Різниця м'ячів – 13:16.

До цього Хьютон очолював Ноттінгем, Брайтон, Норвіч, Бірмінгем та Ньюкасл.