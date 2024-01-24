Кубок Африканских Наций

Команда посіла третє місце на груповому етапі турніру, набравши лише два очки.

Футбольна асоціація Гани на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера збірної Кріса Хьютона.

Таке рішення було ухвалено після того, як підопічні 65-річного ірландця не змогли пройти груповий етап Кубку африканських націй.

На КАН-2023 Гана посіла третє місце в групі, пропустивши вперед Кабо-Верде та Єгипет, набравши лише два очки. Також у групі був Мозамбік, який набрав ті самі два бали.

Під керівництвом Хьютона Гана провела 12 матчів, з яких чотири виграла, чотири рази зіграла внічию та чотири рази програла. Різниця м'ячів – 13:16.

До цього Хьютон очолював Ноттінгем, Брайтон, Норвіч, Бірмінгем та Ньюкасл.