Україна

"Пивовари" пропустили два голи за три хвилини.

Сьогодні, 24 січня, Оболонь провела свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Валерія Іващенка була Малішева з Косова, яка забила у ворота "пивоварів" два м'ячі.

Спершу була груба помилка воротаря "пивоварів", коли м'яч по високій траєкторії влетів йому за комір після стандарту з флангу. Потім через три хвилини помилка захисників і пропущений вихід віч-на-віч.

Свій наступний матч Оболонь проведе проти косовського Дукаджині. Гра запланована на сьогодні, 24 січня.

Оболонь — Малішева 0:2

Голи: ?, 85, ?, 88.

Оболонь (стартовий склад): Федорівський, Приймак, Дубко, Нагієв, Осман, Суханов, Мороз, Черненко, Слободян, Мединський, Тарануха.