"Пивовари" визначились з суперниками на зимових зборах.
ФК Оболонь
24 січня 2024, 11:33
Оболонь на своєму офіційному сайті опублікувала графік контрольних матчів "пивоварів" на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Усього для команди Валерія Іващенка заплановано вісім спарингів, перший з яких команда проводить у даний час, де суперником є Малішева з Косова.
Також зазначимо, що на сьогодні та 27 січня у "пивоварів" заплановано по два контрольні матчі.
Графік контрольних матчів Оболоні:
24 січня – ФК Малішева (Косово)
24 січня – ФК Дукаджині (Косово)
27 січня – ФК Банік Острава (Чехія)
27 січня – ФК Градець-Кралове (Чехія)
31 січня – ФК Відзев (Польща)
3 лютого – ФК Ахал (Туркменістан)
7 лютого – ФК Шкупі (Північна Македонія)
10 лютого – ФК Кеге (Данія)
Нагадаємо, на збори до Туреччини вирушили 25 футболістів — три воротарі та 22 польові гравці.
Воротарі: Федорівський, Кичак, Рибка.
Захисники: Карась, Осман, Лук’янчук, Даниленко, Прокопенко, Вовкун, Нагієв, Дубко.
Півзахисники: Приймак, Мороз, Мединський, Слободян, Грисьо, Чернов, Черненко, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов.
Нападники: Вишневський, Тарануха, Краснопір.
Раніше повідомлялося, що Приймак став найкращим гравцем Оболоні в 2023 році.