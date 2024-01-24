Україна

"Пивовари" визначились з суперниками на зимових зборах.

Оболонь на своєму офіційному сайті опублікувала графік контрольних матчів "пивоварів" на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Усього для команди Валерія Іващенка заплановано вісім спарингів, перший з яких команда проводить у даний час, де суперником є Малішева з Косова.

Також зазначимо, що на сьогодні та 27 січня у "пивоварів" заплановано по два контрольні матчі.

Графік контрольних матчів Оболоні:

24 січня – ФК Малішева (Косово)

24 січня – ФК Дукаджині (Косово)

27 січня – ФК Банік Острава (Чехія)

27 січня – ФК Градець-Кралове (Чехія)

31 січня – ФК Відзев (Польща)

3 лютого – ФК Ахал (Туркменістан)

7 лютого – ФК Шкупі (Північна Македонія)

10 лютого – ФК Кеге (Данія)

Нагадаємо, на збори до Туреччини вирушили 25 футболістів — три воротарі та 22 польові гравці.

Воротарі: Федорівський, Кичак, Рибка.

Захисники: Карась, Осман, Лук’янчук, Даниленко, Прокопенко, Вовкун, Нагієв, Дубко.

Півзахисники: Приймак, Мороз, Мединський, Слободян, Грисьо, Чернов, Черненко, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов.

Нападники: Вишневський, Тарануха, Краснопір.

Раніше повідомлялося, що Приймак став найкращим гравцем Оболоні в 2023 році.