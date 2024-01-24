Україна

В Іспанію Віктор Скрипник взяв 25 футболістів.

Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вчора, 23 січня, харківська команда вирушила до Іспанії, де базуватиметься у готелі Montepiedra у місті Деєса де Кампоамор до 17 лютого.

На збори до Іспанії новий головний тренер команди Віктор Скрипник взяв 25 футболістів.

Воротарі: Денис Сидоренко, Ігор Потімков, Ярослав Проценко, Олег Мозіль.

Захисники: Дмитро Капінус, Євген Ткачук, Ігор Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Микита Безуглий, Мар'ян Фарина.

Півзахисники: Бека Вачіберадзе, Арі Моура, Ростислав Русин, Костянтин Бичек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвій Панченко, Самуель Обінайя.

Нападники: Андрій Борячук, Дмитро Юсов, Раймонд Овусу, Андрій Чирук, Олексій Сидоров.

Також вже відомо, що Металіст 1925 проведе в Іспанії шість контрольних матчів.

Харків'яни зіграють проти Вольфсберга (Австрія), П'яста (Польща), другої команди Брентфорда (Англія), Согндала (Норвегія) та Левадією (Естонія). Ще один суперник уточнюється.

Раніше Скрипник підтвердив перехід Дениса Гармаша в Металіст 1925.