Україна

Це було одним із головних питань у презентації нового очільника УАФ.

У четвер, 25 січня 2024 року, у Будинку футболу в місті Київ відбувся XXVI Конгрес Української асоціації футболу.

За його підсумком Андрія Шевченка було призначено на посаду президента Української асоціації футболу.

Ще в якості єдиного кандидату на цю посаду новоспеченому очільнику нашого футболу було надано можливість виступити з доповіддю щодо власного бачення розвитку футболу в країні.

Шевченко представив цей процес у вигляді програми "дев’яти кроків", до якої ввійшли наступні покращення:

– прозорість;

– цифровізація;

– підготовка фахівців;

– розвиток збірних;

– співпраця з клубами;

– реформа арбітражу;

– посттравматичне відновлення;

– ефективний маркетинг;

– міжнародна співпраця.

Щодо кожного пункту окремо Шевченко мав певну кількість коментарів, серед яких у розділі "Прозорість" можемо відзначити повернення довіри футбольної спільноти та аудит діяльності асоціації за останніх дев’ять років, у "Діджиталізації" створення аналогу додатку Дія з назвою Спортивна Мрія, а в "Розвитку збірних" побудову єдиної вертикалі збірних.

Нагадаємо, що до цього Андрій Шевченко окреслив проблеми поточної структури УАФ.