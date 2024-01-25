Це було одним із головних питань у презентації нового очільника УАФ.
Андрій Шевченко, Getty Images
25 січня 2024, 13:46
У четвер, 25 січня 2024 року, у Будинку футболу в місті Київ відбувся XXVI Конгрес Української асоціації футболу.
За його підсумком Андрія Шевченка було призначено на посаду президента Української асоціації футболу.
Ще в якості єдиного кандидату на цю посаду новоспеченому очільнику нашого футболу було надано можливість виступити з доповіддю щодо власного бачення розвитку футболу в країні.
Шевченко представив цей процес у вигляді програми "дев’яти кроків", до якої ввійшли наступні покращення:
– прозорість;
– цифровізація;
– підготовка фахівців;
– розвиток збірних;
– співпраця з клубами;
– реформа арбітражу;
– посттравматичне відновлення;
– ефективний маркетинг;
– міжнародна співпраця.
Щодо кожного пункту окремо Шевченко мав певну кількість коментарів, серед яких у розділі "Прозорість" можемо відзначити повернення довіри футбольної спільноти та аудит діяльності асоціації за останніх дев’ять років, у "Діджиталізації" створення аналогу додатку Дія з назвою Спортивна Мрія, а в "Розвитку збірних" побудову єдиної вертикалі збірних.
Нагадаємо, що до цього Андрій Шевченко окреслив проблеми поточної структури УАФ.