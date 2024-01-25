Україна

Для "гірників" це був другий спаринг у Туреччині.

Донецький Шахтар у своєму другому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині здобув перемогу над польським Лехом із рахунком 3:1.

Команда Маріно Пушича відкрила рахунок на 21 хвилині зусиллями Зубкова, після чого Бондаренко наприкінці першого тайму подвоїв перевагу "гірників".

На 55 хвилині Цуканов релізував пенальті, на що поляки змогли відповісти лише голом Гургула через 11 хвилин.

Нагадаємо, у першій грі на зборах Шахтар обіграв Пюнік (2:0).

Шахтар — Лех 3:1

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 42, Цуканов, 55 (з пенальті) — Гургул, 66.

Шахтар: Різник (Рудько, 46), Конопля (Козік, 46), Бондар (Лемкін, 46), Матвієнко (Ракіцький, 46), Педріньйо (Азаров, 46), Криськів (Назарина, 46), Бондаренко (Гочолеішвілі, 46), Судаков (Цуканов, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Очеретько, 46), Егіналду (Сікан, 46).