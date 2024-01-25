Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 25 січня 2024 року, 17:00.

Донецький Шахтар у другому спарингу на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграв польський Лех (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли голом відзначився Зубков, а потім перед самою перервою перевагу "гірників" подвоїв Бондаренко.

У другому таймі Цуканов реалізував пенальті, забивши третій м'яч Шахтаря, на що поляки відповіли голом Гургула.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Лех:

Шахтар — Лех 3:1

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 42, Цуканов, 55 (з пенальті) — Гургул, 66.

Шахтар: Різник (Рудько, 46), Конопля (Козік, 46), Бондар (Лемкін, 46), Матвієнко (Ракіцький, 46), Педріньйо (Азаров, 46), Криськів (Назарина, 46), Бондаренко (Гочолеішвілі, 46), Судаков (Цуканов, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Очеретько, 46), Егіналду (Сікан, 46).