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Олександр Сирота поділився своїми думками про збори "біло-синіх" у Туреччині.

Захисник київського Динамо Олександр Сирота розповів про навчально-тренувальні збори "біло-синіх" у Туреччині.

"Звісно, збори – це завжди нелегко, але потрібно терпіти. Зараз у нас по два тренування на день і, думаю, найближчим днями буде так само. Це завжди важко, але для того збори і призначені.

На умови гріх жалітися. І полі, і харчування – усе на найвищому рівні. В Києві мороз, холодна погода, газон твердий, а тут він у дуже хорошому стані.

Дуже класно грати міні-турніри на тренуваннях. Коли три команди грають на вибування — це завжди азарт і хороші емоції наприкінці тренування. Якщо чесно, особливих моментів не пам’ятаю, бо такі навантаження, що веселі моменти не запам’ятовуються.

Відпрацювання ударів після тренувань? Для захисника це теж має значення. Коли ми граємо, і уся команда перебуває в обороні, центральні захисники відіграють дуже важливу роль. Їм потрібно підключатися до атак, і, якщо є можливість, бити по воротах.

Як Сергій Федоров працює з захисниками? Він дуже багато уваги приділяє обороні, бо він сам був захисником. Впевнений, ми багато чому можемо у нього навчитися. Ми разом працювали і у Динамо U-19, і у молодіжній команді, та й, коли я приєднався до першої команди, він був помічником головного тренера.

Перші матчі важливі, щоб відчути ігровий тонус. Думаю, всі будуть грати по тайму", — наводить слова Сироти прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє проти Балкані з Косово. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом – на Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.