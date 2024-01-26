Україна

Ймовірність трансферу 25-річного румуна досить низька.

Захисник Краковії Вірджил Гіце може продовжити свою кар'єру у київському Динамо. Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка у своєму Telegram-каналі.

За інформацією джерела, кияни цікавляться 25-річним румуном, але керівництво польського клубу не має бажання відпускати футболіста, вимагаючи за нього солідну суму, враховуючи травму іншого центрбека Каміля Гліка.

Зазначається, що обидві команди зараз проводять навчально-тренувальні збори в Туреччині, тому переговорний процес може бути продовжений там.

Цього сезону Гіце провів 21 матч, у яких забив чотири м'ячі.

Додамо, що сьогодні Динамо проведе свій перший спаринг на зборах, у якому суперником буде Балкані із Косова. Пряма трансляція матчу буде доступна на Football.ua.