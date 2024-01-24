Україна

Майбутній клуб сенегальського вінгера наразі невідомий.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє турецький журналіст Адар Четінок у своєму твіттері.

За інформацією джерела, це буде повноцінний трансфер 21-річного сенегальця, якого раніше називали новим Садіо Мане.

Джерело додає, що це хороша інвестиція, але при цьому не називає клуб, у якому продовжить кар'єру сенегалець.

Діалло став гравцем Динамо влітку 2021 року. З того часу він провів лише дев'ять поєдинків у складі першої команди.

Раніше захисник Динамо Денис Попов прокоментував старт навчально-тренувальних зборів у Туреччині.