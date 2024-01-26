Україна

Для команди Віктора Скрипника це буде перший спаринг на зборах.

Сьогодні, 26 січня, харківський Металіст 1925 проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Віктора Скрипника буде австрійський Вольфсберг.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Вольфсберг — Металіст 1925:

Після 17 ігор Металіст 1925 набрав 15 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Вольфсберга 23 бали після тих же 17 зустрічей та сьомий рядок у чемпіонаті Австрії.