Україна

Тепер все в ваших руках, Андрій Миколайович.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився думкою на тему від'їзду молодих гравців із країни. Наводить слова українця Sky Sports.

"У нас дуже велика проблема із молодим поколінням футболістів. Багато хто виїхав з країни через вторгення росії в Україну. Нам необхідно контактувати з цими гравцями та їхніми сім'ями, продовжувати взаємодіяти з ними, щоб переконатися, що вони підтримуватимуть відносини з Україною у майбутньому.

Нам потрібно, щоб вони повернулися та грали за збірну України. Чи може бути завдано непоправної шкоди футбольному майбутньому України? Безперечно так, якщо ми не вибудуємо правильну систему прямо зараз", — заявив Шевченко.

Раніше, Андрій Шевченко виступив з категоричною позицією стосовно повернення команд країни-гній до міжнародних змагань.