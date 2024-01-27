Україна

Запрошуємо пана Чеферіна до України.

Новообраний президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився категорично проти повернення команд країни з "планети залізяка" до міжнародних змагань. Цитує українця Sky Sports.

"Хотів би запросити до України всіх, хто ухвалює ці рішення – у комітеті УЄФА, у виконкомі, самого президента Александера Чеферіна.

Перш ніж Чеферін ухвалить рішення повернути будь-які російські команди до змагань – приїжджайте до України, поговоріть про наші проблеми, подивиться, що відбувається тут, а потім вирішуйте.

Я хочу показати поточну ситуацію в Україні, оскільки вона лише погіршується. Не бачу жодної причини, щоб надати російським командам можливість повернутися", — заявив Шевченко.