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Наставник львівської команди оцінив гру своїх підопічних в останніх спарингах на зборах.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перші контрольні матчі команди на зборах у Словенії проти Домжале (2:3) та Сараєво (0:2), які пройшли в один день.

"Ми знали, яких суперників обираємо собі для підготовки і розуміли, що важливо зіграти із сильними командами. Балканські клуби грають на серйозному рівні. Вони демонструють цікавий європейський футбол і це одна з причин, чому приїхали на збори саме у Словенію.

Звісно, потрібно завжди грати на перемогу, хлопці про це знають і тренерський штаб на цьому наголошує. Але зараз Рух на такому етапі підготовки, коли важливий не лише результат, а й певні тренувальні аспекти. Футболісти зараз працюють під дуже серйозними навантаженнями: навіть напередодні матчу вони мали два тренування, тож це потрібно розуміти, дивлячись на їхню гру. Попри це я задоволений своїми гравцями і тим, як вони виглядають у тренувальному процесі.

У першому матчі з Домжале зіграло багато молодих футболістів, зокрема Денисов та Баршак – гравці 2007 року народження. Я задоволений їхньою грою. Це важливий психологічний момент, адже до цього вони грали на рівні команд U-17, а тепер їм довелось протистояти старшим опонентам, які грають в еліті свого національного чемпіонату – Домжале бореться за єврокубки у чемпіонаті Словенії. Хлопці витримали цей тиск. Це ж можу сказати і про інших молодих гравців: Касарду та Кваса з команди U-19, які тепер працюють з першою командою.

Дубль Плюмана у грі зі словенцями? Щодо Плюмана, то Фредді дуже якісний футболіст – коли він у хорошій формі, то це гравець, який може принести нам багато користі. Цей тонус потрібно постійно підтримувати і зберігати хороші кондиції.

Гравці фізично витримали важкий матч із Сараєво, грали без замін чотири тайми по 30 хвилин. Втім на цьому етапі підготовки це корисно для футболістів, адже зараз необхідно закласти фундамент фізичної підготовки на другу частину сезону, награти ігрові зв’язки, напрацювати ланки у різних лініях.

Рух у грі з боснійцями створював якісні гольові моменти, проводив хороші атаки, але ми не реалізували їх, натомість пропустили два необов'язкових голи після індивідуальних помилок. Сараєво використало два склади за 120 хвилин, а ми грали одним складом і тримали темп протягом всього матчу – я вдячний хлопцям за це. У грі було помітно, що ми грали із сильним суперником. Сараєво в цьому сезоні грало у Лізі Конференцій, тож має єврокубковий досвід і якісних гравців.

На цих зборах й надалі ми гратимемо проти серйозних команд з хорошою підготовкою. Цей збір є комплексним для нас. Наразі я задоволений тим, як проходить наш тренувальний процес і тими умовами, які нам забезпечив клуб. Хлопці правильно ставляться до тренувань і попри різні моменти на тренуваннях всі ми працюємо над тим, аби вони росли як футболісти та покращували свою майстерність", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, після 17 турів Рух набрав 26 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.