Україна

Для команди Олександра Шовковського це друга поразка поспіль.

Сьогодні, 29 січня, київське Динамо провело контрольний матч на зборах у Туреччині, в якому поступилося польській Легії з рахунком 1:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 31 хвилині, коли у складі поляків результативним ударом головою у ближній кут відзначився Ернест Мучі. Через три хвилини кияни провели контратаку, внаслідок якої Владислав Кабаєв прострілив у штрафний майданчик, де на ближній стійці в дотик зіграв Матвій Пономаренко — 1:1.

Однак перед самою перервою команда Олександра Шовковського знову пропустила — Рафал Августиняк прийняв м'яч на лінії штрафного майданчика і точно пробив у кут воріт "біло-синіх". На 55 хвилині пройшла передача в центр штрафного майданчика, після якої Блаж Крамер спокійно пробив повз воротаря киян.

Для Динамо це був другий спаринг на зборах та друга поразка поспіль. До цього "біло-сині" поступилися косовському Балкані (0:2).

Динамо Київ — Легія 1:3

Голи: Пономаренко, 34 — Мучі, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55.

Динамо (перший тайм): Бущан, Вівчаренко, Михавко, Дячук, Караваєв, Бражко, Царенко, Рамадані, Діалло (Беніто, 25), Кабаєв, Пономаренко.

Динамо (другий тайм): Моргун, Дубінчак, Сирота, Попов, Малиш, Андрієвський, Шапаренко, Царенко (Рамадані, 68), Волошин, Беніто (Кремчанін, 60), Ванат.

Легія (стартовий склад): Гладун, Панков, Капуаді, Рібейро, Вшолек, Елітім, Августиняк, Кун, Жозуе, Пекхарт, Мучі.