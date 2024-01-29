Футболіст працює з полтавською командою на зборах у Туреччині.
Петр Овчарек, cozadzien.pl
29 січня 2024, 21:35
Півзахисник Брона Петр Овчарек зараз перебуває на перегляді в розташуванні полтавської Ворскли. Про це повідомляє прес-служба польського клубу.
21-річний поляк виступає у клубі із четвертого дивізіону на позиції лівого хавбека, а також може закрити позицію центрального півзахисника.
Цього сезону Овчарек провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.
Наразі обидві команди проводять збори в Туреччині, де Ворскла вже зіграла три контрольні матчі.