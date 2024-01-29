Україна

Футболіст працює з полтавською командою на зборах у Туреччині.

Півзахисник Брона Петр Овчарек зараз перебуває на перегляді в розташуванні полтавської Ворскли. Про це повідомляє прес-служба польського клубу.

21-річний поляк виступає у клубі із четвертого дивізіону на позиції лівого хавбека, а також може закрити позицію центрального півзахисника.

Цього сезону Овчарек провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Наразі обидві команди проводять збори в Туреччині, де Ворскла вже зіграла три контрольні матчі.