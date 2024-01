Лівий вінгер Еммануель Денніс достроково повернувся до Ноттінгем Форест з оренди у Туреччині і одразу ж вирушив до Вотфорда, повідомляє офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

Першу половину цього сезону 26-річний нігерієць провів у Башакшехірі. Протягом 8 матчів у турецькому чемпіонаті він не відзначився результативними діями.

За Вотфорд Денніс виступатиме на правах оренди до кінця поточного сезону. Він отримав футболку з номером 25, під яким представляв "шершнів" і раніше.

The wait is over. pic.twitter.com/GnlLdLApFG