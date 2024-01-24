Англія

Гравець виступатиме за "шершнів" на правах оренди.

Лівий вінгер Еммануель Денніс достроково повернувся до Ноттінгем Форест з оренди у Туреччині і одразу ж вирушив до Вотфорда, повідомляє офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

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Першу половину цього сезону 26-річний нігерієць провів у Башакшехірі. Протягом 8 матчів у турецькому чемпіонаті він не відзначився результативними діями.

За Вотфорд Денніс виступатиме на правах оренди до кінця поточного сезону. Він отримав футболку з номером 25, під яким представляв "шершнів" і раніше.

The wait is over. pic.twitter.com/GnlLdLApFG — Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2024

Нагадаємо, що нігерієць перебрався до Вотфорда з Брюгге влітку 2021 року, а вже за рік став гравцем Ноттінгем Форест. На рахунку колишнього нападника луганської Зорі 10 голів і 6 асистів у 37 матчах за "шершнів" у всіх турнірах.