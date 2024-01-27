Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Краковією.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі на зборах проти польської Краковії (0:2).

"Результат завжди один з головних критеріїв. Вміння боротися до кінця в будь-якій ситуації, бажання – це завжди важливо. Без цих якостей та без волі до перемоги – нічого не вийде. Просто ми дали можливість зіграти всім. Боль навіть, зіграв весь матч.

Багато хлопців, котрі вийшли на поле у другій половині зустрічі не мали ігрової практики, за різних причин, в кінці того року. Практично всі, крім Мічіна, не грали тривалий час.

Є проблеми в організації гри, в психології. Ми готуємось до поновлення чемпіонату. Дивимось, які є проблеми. Розчарування від результату немає. Є оцінка, а це найголовніше зараз.

Що стосується готовності, то ми навіть швидше набираємо форму, чим очікували. Немає такого, щоб команда втомилася. Але й ми не форсуємо підготовку. Попереду багато матчів. Будемо аналізувати. Є моменти з приводу позицій на полі, селекції.

Гулько отримав мікротравму. Також мікропошкодження є й в Батагова. Розуміємо, що без травм не буває на зборах. Вони пропустять небагато. Впевнені, швидко наберуть.

Новачки будуть, обов’язково. Для того, щоб розуміти глибину складу, треба дивитися на тих, хто в нас є, до можливостей кожного. Контрольні матчі для того й існують, щоб зрозуміти – з ким можна далі працювати, а з ким ні", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Краковія.