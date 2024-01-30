Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 29 січня 2024 року, 17:00.
Фото - Кривбас
30 січня 2024, 09:25
Криворізький Кривбас зіграв третій контрольний матч на іспанських зборах. Спаринг-партнером виступив один з грандів чеського футболу – пльзенська Вікторія, 6-разовий чемпіон своєї країни, бронзовий призер минулого сезону, регулярний учасник єврокубків.
Українці поступились з рахунком 0:3. Дубль оформив Томаш Хори, а крапку в матчі поставив Робін Гранац.
До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Вікторія Пльзень — Кривбас:
Вікторія – Кривбас 3:0
Голи: Томаш Хори, 12, 24, Робін Гранац, 48 (3:0).
Вікторія: Маріан Тврдонь, Лукаш Гейда, (Робін Гранац, 46), Ян Палуска (Радім Ржезнік, 46), Лукаш Черв (Лукаш Калвах, 46), Ян Копіц (Мілан Гавел, 46; Каду, 64), Матей Видра, Томаш Хори (Ян Клімент, 46), Каду (Джон Москера, 46), Павел Шульц (Ібрагім Траоре, 46), Матей Валента (Шейк Суаре, 46), Сампсон Две (Вацлав Ємелка, 46).
Кривбас: Андрій Кліщук (Володимир Маханьков, 46) – Андрій Понєдєльнік (Микита Татарков, 46; Рафаель Бандейра, 74), Данило Бескоровайний (к) (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Денис Кузик (Віктор Блізніченко, 46) – Максим Задерака (Даніель Соса, 46), Хрвоє Іліч (Максим Луньов, 46), Клім Приходько (Джихад Бізімана, 46), Юрій Вакулко (Єгор Твердохліб, 46; Роман Дебелко, 74), Артур Микитишин (Дмитро Хомченовський, 46) – Олег Кожушко (Прінс Аду, 46).