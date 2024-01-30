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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (22.01.2024 — 29.01.2024).

Зимня трансферна кампанія 2024 року наближається до завершення, тим часом деякі команди вже поповнили свої склади потужними гравцями. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Вік: 26

Країна: Україна

Позиція: Захисник

Ціна трансферу: 200 тисяч євро

Міхайліченко належав бельгійському Андерлехту, але останні пів року виступав на правах оренди за загребське Динамо, у якому провів 15 матчів та віддав дві результативні передачі.

Полісся — реальний претендент на чемпіонство в УПЛ, тому житомирський клуб мусить відповідати статусу. Підписання Міхайліченка за 200 тисяч євро. Таку суму за українського футболіста Полісся не платило ніколи. На цей час дорожча угода у Полісся лише одна, але вона стосується легіонера — конголезця Бені Макуана, якого купили у Монпельє за 250 тисяч євро.

"Зелено-жовті" уклали з 26-річним українцем контракт до 30 червня 2026 року.

У своїй професійній кар’єрі Богдан Михайліченко виступав за київське Динамо, донецький Шахтар, луганську Зорю, бельгійський Андерлехт та хорватське Динамо.

Вік: 28

Країна: Англія

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: Оренда

В середині 2022 року Манчестер Сіті підписав Філіппса у Лідса за 50 мільйонів. Цей трансфер виявився відверто провальним. За півтора року англієць провів у лавах чемпіона Англії 31 матч та відзначився одним голом.

Справедливості заради варто відзначити, що Калвін не мав шансів заграти в Сіті, коли на його позиції виступає праймовий Родрі. Тож оренда у Вест Гем — найкраще рішення для всіх.

Вест Гем візьме на себе всю зарплату футболіста і заплатить Ман Сіті за оренду. Право викупу в угоді не передбачено.

Вік: 28

Країна: Бельгія

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: Оренда

Дендонкер — така собі альтернатива Георгію Судакову, якого намагався купити Наполі, але 40-мільйонна пропозиція була відхилена Шахтарем.

Опція викупу футболіста влітку може означати, що якщо бельгієць проявить себе в неаполітанському клубі, то чинні чемпіони Італії можуть відмовитись від покупки Судакова.

28-річний атакувальний хавбек провів в Астон Віллі півтора року, але не зміг стати важливим виконавцем для Унаї Емері. Цього сезону в АПЛ він зіграв лише 114 хвилин, за які встиг забити один гол.

Вік: 18

Країна: Бельгія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 18,00 млн €

18-річний півзахисник яскраво проявив себе в цьому сезоні в лавах чемпіона Бельгії. Пам'ятаєте історичний камбек Шахтаря в Лізі чемпіонів проти Антверпена? Тоді "гірники" виграли 3:2, програючи по ходу поєдинку 0:2. Так от в цьому матчі юний Вермерен віддав дві результативні передачі. А вже на екваторі цього сезону пішов на підвищення, перейшовши до Атлетіко.

Колишній клуб 18-річного бельгійця отримав 18 мільйонів євро, тоді як ще 5 млн "матрацники" можуть віддати у майбутньому в якості бонусів. Антверпен також отримає 10% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.

Вермерен підписав з Атлетіко довгостроковий контракт, розрахований до кінця червня 2030 року.

Вік: 31

Країна: Іспанія

Позиція: Нападник

Статус трансферу: оренда

Минулий сезон став для іспанця найуспішнішим в кар'єрі. Він забив 15 голів у всіх турнірах та навіть отримав виклик у збірну Іспанії. Але в поточній кампанії він не схожий сам на себе. Лише 2 голи за першу половину сезону.

Проте іспанський наставник Баєра Хабі Алонсо вважає, що Іглесіас здатний замінити травмованого Боніфаса. Тим паче, що леверкузенці відчувають проблеми в атаці. А в боротьбі за чемпіонство з Баварією неприпустимо втрачати очки з середняками, як то було цими вихідними проти Гладбаха (0:0).

Леверкузенці віддали Бетісу 1,5 мільйона євро за оренду 31-річного іспанця. Баєр отримав право викупу гравця за 8 млн. У новому клубі нападник виступатиме під 9-м номером.

Вік: 35

Країна: Сербія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 2,60 млн €

Семиразовий чемпіон Франції відчайдушно бореться за місце в еліті. Саме тому зимове трансферне вікно — чи не остання можливість для "ткачів" якісною роботою на ринку врятувати долю всієї кампанії. Задля досягнення цілі керівництво вирішило підписати 35-річного Неманью Матича з Ренну.

Трансфер ексфутболіста Челсі, Манчестер Юнайтед та Роми коштував Ліону 3 млн євро.

Цього сезону Матич провів за Ренн 19 матчів у Лізі 1 та Лізі Європи, в яких віддав 3 результативні передачі. На початку року стало відомо, що Неманья саботує тренування в Ренні та навіть забрав особисті речі із шафки в тренувальному центрі. Річ у тім, що серб, нібито, засмучений через те, що його діти не можуть відвідувати заняття в школі. А також він не вписався в колектив.

Тож перехід до Ліону — найкраще рішення для трьох сторін: Ліон отримав досвід, Ренн здихався токсичного футболіста, а Матич задоволений зміною місця роботи.

Вік: 29

Країна: Іспанія

Позиція: Захисник

Статус трансферу: оренда

Дебют Хаві у Ла Лізі відбувся у 2020 році в Уесці, звідки він перейшов до Сельти. Хороші виступи у галісійському колективі зацікавили Атлетіко Мадрид, куди Галан перейшов влітку 2023 року, але здобути місце у старті лівому захиснику не вдалося через високу конкуренцію. Тож футболіст переїхав до країни басків, де в нього буде можливість поборотись за місце в основі. Тим паче, що Атлетіко має плани на футболіста, адже баски його орендували.

Угода не включає опцію викупу гравця після закінчення періоду оренди.

Цього сезону 29-річний захисник провів 8 матчів за Атлетико, не забивши голів і не відзначившись результативними діями.

Вік: 18

Країна: Бразилія

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: 20,00 млн €

Півзахисник Корінтіанса Габріел Москардо поповнив ряди заможних парижан.

Сторони уклали угоду до кінця червня 2028 року. Найближчі шість місяців 18-річний хавбек проведе у Корінтіансі, після чого повернеться до ПСЖ для проходження передсезонної підготовки. Французький клуб заплатить за молодого бразильця €20 млн, а ще €2 млн будуть передбачені як можливі бонуси.

Нинішнього сезону Москардо провів за Корінтіанс 22 матчі у всіх турнірах, у яких не зумів відзначитися результативними діями.

Вік: 23

Країна: Франція

Позиція: Захисник

Статус трансферу: 30,00 млн €

Мюнхенська Баварія в останні трансферні вікна не жаліє грошей на нові підписання, однак проблема правого флангового захисника в клубі повсякчас залишалась без вирішення.

Тому в клубі вирішили звернути увагу на молодого виконавця із Галатасарая Сашу Бої. 23-річний француз провів кілька дуже впевнених сезонів у місцевій Суперлізі та єврокубках, тому турки прагнули заробити на його продажі дуже солідні кошти. І це їм вдалось. Баварія слухняно виклала за футболіста 30 мільйонів, тоді як Галатасарай у 2021 році заплатив французькому Ренну 1,15 млн євро.

Цікаво, що трансфер Бої побив два рекорди: по-перше, перехід Саші став найбільш коштовним продажем в історії клубів турецької Суперліги; по-друге, сама Баварії ще ніколи в своїй історії не викладала такі значні кошти на придбання футболіста взимку.

Вік: 20

Країна: Бразилія

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: 12,00 млн €

Шахтар серйозно вирішив укомплектуватись перед весняною частиною сезону. Тиждень тому вони підписали Кевіна за 15 млн євро. А згодом підсилився ще одним бразильським виконавцем – Марлоном Гомесом, за якого було виплачено 12 млн євро.

За Васко він дебютував влітку 2022 року. На той момент гравцеві було всього 18 років. Гомес може закрити будь-яку позицію в центрі поля. Скоріш за все, Марлона готують на позицію Судакова, розраховуючи продати українця якнайдорожче.

Угоду з 20-річним бразильцем розраховано до кінця 2028 року. У минулому сезоні півзахисник взяв участь у 27 матчах Васко да Гама у всіх турнірах, відзначившись асистом. У складі збірної Бразилії U-23 гравець бере участь у відборі на Олімпійські ігри-2024.