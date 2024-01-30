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Тренер криворізького Кривбасу Віталій Вернидуб прокоментував третій контрольний матч на іспанських зборах проти чеської Вікторії — 0:3.

Криворізький Кривбас зіграв третій контрольний матч на іспанських зборах. Один з лідерів УПЛ поступився чеській Вікторії — 0:3. Після гри тренер Віталій Вернидуб дав оцінку виступам команди.

"Звісно, програвати ніхто не любить, тому зробимо висновки. Гра була високої якості, нам протистояв сильний опонент. Мобільна, силова команда. Було цікаво проти них зіграти, адже український футбол дуже часто будується в матчах саме на силовій боротьбі.

Вважаю, навіть на краще, що ми сьогодні поступились. Хлопці також повинні замислитись, чому так сталось, проаналізувати помилки. Коли ти часто перемагаєш – "виростають крила". Ця поразка нам піде тільки на користь. Будемо готуватись далі.

Гра вийшла дуже "брудною". Але це є нормальним для суперника, тому що, ми розуміємо, чеський чемпіонат дуже агресивний та інтенсивний. Вони – один з лідерів, тому так грали. Наша команда їм поступалась в цьому компоненті. Суперник провокував нас на емоції, не потрібно було піддаватись. Це теж для нас урок. Ми повинні вчитись, бо є молодою командою. І робимо кроки для становлення.

Попереду два вихідних, щоб команда перепочила та перевела дух після важких тренувань. Вони – молоді, витримали цей темп на зборах, виконують все заплановане. Тепер треба добре відновитись та бути готовими до завершального етапу підготовки", — сказав син головного тренера команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Вікторія Плзень — Кривбас.