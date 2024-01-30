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Зірковий новачок Металіста 1925 Денис Гармаш розповів про те, як опинився в харківському клубі, про матч проти Динамо, емоції та справедливість.

Новоспечений гравець Металіста 1925 Денис Гармаш поділився емоціями після приєднання до команди.

"Варіантів у мене було не так багато. З Металістом 1925 варіант виник, коли я дізнався, що Віктор Анатолійович Скрипник може очолити цю команду. Я йому зателефонував, ми поспілкувалися. Мені буде цікаво попрацювати з цим тренером, тому я вирішив приєднатися до цієї команди.

Раніше я боровся за перші місця. Металіст 1925 зараз вирішуватиме інші завдання. Але я готовий виходити на поле та віддаватися з першої до останньої хвилини, щоб команда досягала необхідного результату. Ми будемо працювати усі разом, щоб Металіст 1925 опинився якомога вище в турнірній таблиці.

Я грав в Україні лише за одну команду. Але зараз нам доведеться грати проти неї. Як кажуть, на полі не буває друзів. Я зроблю все, щоб результат матчу буде на користь Металіста 1925. Якщо я заб'ю гол, то святкувати, напевне, не буду.

Найбільше я люблю грати у центрі поля. Мабуть, не секрет, яку тактичну схему використовує Віктор Скрипник. Ми будемо це відпрацьовувати на тренуваннях. Де він скаже, там я буду грати.

На полі я дуже емоційний. Проте, думаю, що кожен гравець, який виступає на полі, він за результат, за команду — грає на емоціях. У повсякденному житті, звісно, можу насварити. Я така людина, яка любить справедливість. Якщо це не справедливо, то я можу насварити", — сказав гравець.

Останнім клубом колишнього гравця Динамо був хорватський Осієк, де він провів лише чотири матчі. Крім цих клубів, він виступав за турецький Різеспор.