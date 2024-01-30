Україна

Гравець близький до продовження контракту з "гірниками".

Атакуючий півзахисник Георгій Судаков домовився про оновлення своєї угоди з Шахтарем, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, новий контракт 21-річного українця буде розраховано до кінця червня 2029 року. Поточна угода дійсна кінця червня 2028-го.

Також повідомляється, що оновлений контракт Судакова включатиме клаусулу у розмірі понад 100 мільйонів євро.

У цьому сезоні гравець взяв участь у 18 матчах донецького клубу у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та асистом.

Нагадаємо, гендиректор "гірників" Сергій Палкін нещодавно заявив, що Шахтар відхилив пропозицію щодо продажу півзахисника за 40 млн. Спортдир Дарійо Срна пояснив, чому клуб відмовився продати гравця.

Український плеймейкер продовжує цікавити зокрема Ювентус, який може спробувати підписати його влітку цього року. Судаковим також цікавилися Арсенал, Наполі та РБ Лейпциг.