Україна

Олег Шандрук поділився своїми думками після гри із ВіОном.

Виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук прокоментував нічию у спарингу проти словацького ВіОна (0:0), яка проходила під пильною увагою наставника збірної України Сергія Реброва.

"Тішить, що не пропустили, не погано виглядали в плані організації захисних дій. В атаці могли зіграти більш ефективно. Але ми отримали хорошу інформацію для роздумів та аналізу подальших дій. Ще третього лютого зіграємо двома складами, перетасуємо.

Для даного етапу підготовки — це був дуже хороший спаринг. Багато боротьби, небагато моментів. Тут дуже важлива реалізація цих кількох нагод. Ми грали гостріше попереду, у Марко був прекрасний момент в другому таймі, до перерви — у Стаса Шарая. Реалізація має бути кращою. Але нічого. Повторюся — ми отримали якісну інформацію для роботи.

Приїзд Сергія Реброва на гру — це хороший стимул. І для тренерського штабу, і для команди. Коли в роздягальню заходить тренер національної збірної — це тішить, підбадьорює і надихає", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес розірвав контракт із Блізніченком.