Україна

Микола Гайдучик залишається у складі червоно-чорних ще щонайменше на два з половиною роки.

Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з нападником Миколою Гайдучиком.

Термін дії оновленої трудової угоди нападника з червоно-чорними спливає у червні 2026 року.

За Верес в усіх турнірах Микола Гайдучик вже зіграв 64 офіційних матчі, забив 7 м'ячів. У нинішньому сезоні на рахунку нападника 17 поєдинків у чемпіонаті та Кубку України, 2 голи і один асист.

Раніше повідомлялось, що Верес посилився чорногорським нападником Мрвальєвичем.