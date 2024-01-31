Україна

Для команди Юрія Коваля це була друга гра на зборах.

Луганська Зоря у своєму другому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах зіграла проти польської Ягеллонії. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Поляки відкрили рахунок на 30 хвилині зусиллями Пулу, а потім на 63 хвилині Калісканер подвоїв перевагу своєї команди.

Потім на 75 хвилині команда Юрія Коваля відіграла один м'яч зусиллями Яцика, а через три хвилини Мишньов зрівняв цифри на табло.

Польська команда мала чудовий шанс вирвати перемогу, але на 85 хвилині Калісканер не реалізував пенальті – воротар парирував удар суперника.

Зоря — Ягеллонія 2:2

Голи: Яцик, 75, Мишньов, 78 — Пулу, 30, Калісканер, 63.

Зоря: Сапутін, Жуніньо (Вантух, 46), Крістоф (Бенедюк, 84), Джордан (Боль, 46), Кирюханцев (Бутко, 46), Хахльов (Дришлюк 46), Чурко (Мишньов, 46), Мічін (Слесар, 46), Волошин (Яцик, 25), Бугай (Антюх, 46), Герреро.

Ягеллонія (стартовий склад): Аломерович, Сачек, Скржипчак, Вдовік, Хансен, Кубіцкі, Нене, Марчук, Імаз, Пулу, Дієгез.

На 85 хвилині Калісканер (Ягеллонія) не реалізував пенальті (сейв голкіпера).