Завершилися ще два спаринги за участі українських клубів.
Ворскла - Термаліка, фото польського клубу
02 лютого 2024, 20:12
У рамках контрольних поєдинків Ворскла зустрілася з польською Термалікою, а Поліссю протистояв шведський Кальмар.
Полтавці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Мякушка, який нещодавно повернувся до клубу.
Ворскла — Термаліка 1:0
Гол: Мякушко, 22
Ворскла (стартовий склад): Домолега — Бацула, Рамірес, Крупський, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк
На заміну виходили: Єрмолов, ГНП, Феліпе, Островський, Челядін, Чеснаков, Сантана, Тіагуїньйо, Ізотов, ГНП
Житомиряни не зуміли відігратися після пропущеного на 11-й хвилині голу від Єнсена.
Полісся — Кальмар 0:1
Гол: Єнсен, 11
Полісся (1-й тайм): Бойко — Михайліченко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинський (Кушніренко), Танковський, Макуана (Назаренко), ГНП, Фортюн, Будківський
Полісся (2-й тайм): Бойко — Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушніренко, Танковський, Назаренко, ГНП (Грицук), Козак, Будківський (ГНП)
Вилучення: Танковський, 90+3 (друга жовта картка)
*ГНП — гравець на перегляді