Україна

Завершилися ще два спаринги за участі українських клубів.

У рамках контрольних поєдинків Ворскла зустрілася з польською Термалікою, а Поліссю протистояв шведський Кальмар.

Полтавці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Мякушка, який нещодавно повернувся до клубу.

Ворскла — Термаліка 1:0

Гол: Мякушко, 22

Ворскла (стартовий склад): Домолега — Бацула, Рамірес, Крупський, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк

На заміну виходили: Єрмолов, ГНП, Феліпе, Островський, Челядін, Чеснаков, Сантана, Тіагуїньйо, Ізотов, ГНП

Житомиряни не зуміли відігратися після пропущеного на 11-й хвилині голу від Єнсена.

Полісся — Кальмар 0:1

Гол: Єнсен, 11

Полісся (1-й тайм): Бойко — Михайліченко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинський (Кушніренко), Танковський, Макуана (Назаренко), ГНП, Фортюн, Будківський

Полісся (2-й тайм): Бойко — Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушніренко, Танковський, Назаренко, ГНП (Грицук), Козак, Будківський (ГНП)

Вилучення: Танковський, 90+3 (друга жовта картка)

*ГНП — гравець на перегляді