Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 2 лютого 2024 року, 14:00.
Ворскла - Термаліка, фото польського клубу
02 лютого 2024, 20:25
У рамках контрольного поєдинку на НТЗ в Іспанії Ворскла зустрілась із польською Термалікою. Полтавці здобули мінімальну перемогу.
Звитягу українського колективу забезпечив єдиний гол півзахисника Сергія Мякушка. У наступному матчі (10 лютого) на Ворсклу чекає Гангвон із Південної Кореї.
До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Ворскла — Термаліка:
Ворскла — Термаліка 1:0
Гол: Мякушко, 22
Ворскла (стартовий склад): Домолега — Бацула, Рамірес, Крупський, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк
На заміну виходили: Єрмолов, ГНП, Феліпе, Островський, Челядін, Чеснаков, Сантана, Тіагуїньйо, Ізотов, ГНП