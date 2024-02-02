У рамках контрольного поєдинку на НТЗ в Іспанії Ворскла зустрілась із польською Термалікою. Полтавці здобули мінімальну перемогу.

Звитягу українського колективу забезпечив єдиний гол півзахисника Сергія Мякушка. У наступному матчі (10 лютого) на Ворсклу чекає Гангвон із Південної Кореї.

До вашої уваги відео найкращих момент​ів контрольного поєдинку Ворскла — Термаліка:

Ворскла — Термаліка 1:0
Гол: Мякушко, 22

Ворскла (стартовий склад): Домолега — Бацула, Рамірес, Крупський, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк

На заміну виходили: Єрмолов, ГНП, Феліпе, Островський, Челядін, Чеснаков, Сантана, Тіагуїньйо, Ізотов, ГНП