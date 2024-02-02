Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 2 лютого 2024 року, 16:00.

У рамках четвертого у 2024 році контрольного поєдинку Динамо зустрілося з болгарським Левські. Кияни зазнали мінімальної поразки.

Після поразки від Баллкані, Легії та перемоги над Пахтакором, Динамо поступилося у своєму останньому матчі у рамках турецького НТЗ. Перемогу клубу із Софії приніс гол захисника Патріка-Габріеля Галчева. У наступному поєдинку на них чекає зустріч із латвійською Лієпаєю (8 лютого).

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Динамо — Левські:

Динамо — Левські 0:1

Гол: Галчев, 22

Динамо (1-й тайм): Нещерет — Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Царенко, Рамадані, Беніто, Караваєв, Ванат

Динамо (2-й тайм): Бущан — Дубінчак, Сирота, Біловар, Дячук, Андрієвський, Бражко (Царенко, 68), Малиш, Волошин, Пашко (Діалло, 74), Пономаренко

Левські (стартовий склад): Андреєв — ван дер Каап, Цунамі, Охене, Рікардіньйо, Мітков, Велтон, Галчев, Кордоба, Петков, Фадіга