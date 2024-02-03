Україна

Другий контрольний поєдинок дня теж завершився поразкою "гірників".

У рамках другого спарингу суботи, 3 лютого, Шахтар зустрівся з боснійським Вележем на тренувальних зборах у Туреччині.

Голів Цуканова та Шведа у першому таймі "гірникам" не вистачило для того, щоб у підсумку зачепитися бодай за нічию. Донецький клуб програв і у першому сьогоднішньому поєдинку.

Шахтар — Вележ 2:3

Голи: Цуканов, 25, Швед, 45 — Гуліашвілі, 24, Каїч, 43, Хаскич, 47

Шахтар: Рудько — Лацабідзе (Козік, 46), Лемкін, Міроші, Педріньйо, Гочолеішвілі, Назарина, Цуканов, Швед, Очеретько (Пушкарьов, 82) Егіналду

Попереду у підопічних Маріно Пушича тиждень зборів, після чого, 8 лютого, мають відбудитися наступні спаринги.