Сьогодні, 3 лютого, донецький Шахтар провів черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.

Суперником команди Маріно Пушича був чеський клуб Градець Кралове, який обіграв "гірників" із рахунком 2:0.

Перемогу чеській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Шашинки, який оформив дубль.

Додамо, що сьогодні о 16:30 за київським часом Шахтар проведе спаринг проти боснійської Вележа. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.

Шахтар — Градець-Кралове 0:2
Голи: Шашинка, 23, 66.

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Твардовський, Козік, Ракіцький, Швед, Очеретько.