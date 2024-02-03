За кілька годин "гірники" проведуть другий спаринг дня.
Шахтар - Градець-Кралове, ФК Шахтар
03 лютого 2024, 14:20
Сьогодні, 3 лютого, донецький Шахтар провів черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.
Суперником команди Маріно Пушича був чеський клуб Градець Кралове, який обіграв "гірників" із рахунком 2:0.
Перемогу чеській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Шашинки, який оформив дубль.
Додамо, що сьогодні о 16:30 за київським часом Шахтар проведе спаринг проти боснійської Вележа. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.
Шахтар — Градець-Кралове 0:2
Голи: Шашинка, 23, 66.
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан, Кевін.
Запасні: Твардовський, Козік, Ракіцький, Швед, Очеретько.