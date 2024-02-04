Україна

Молодий футболіст не потрапив до заявки команди на нинішній сезон УПЛ.

Півзахисник Кривбасу Денис Шевченко тренується за індивідуальною програмою та шукає собі нову команду. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 20-річний хавбек не потрапив у заявку команди Юрія Вернидуба на нинішній сезон, внаслідок чого підтримував форму у матчі ветеранів криворізького клубу.

Кривбас також зазначає, що це є яскравим прикладом того, що в Україні необхідно створити молодіжний чемпіонат U-21/U-23, який допоможе гравцям із ігровою практикою.

Минулого сезону Шевченко провів шість матчів у складі Кривбасу, відігравши на полі 145 хвилин. Також він провів п'ять ігор та забив один гол у складі Кривбасу U-19.