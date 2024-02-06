Україна

Атакувальний півзахисник знову буде сяяти в донецькому клубі.

Педріньйо продовжив свою нинішню угоду з Шахтарем — повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт буде розрахований до літа 2029 року. До української команди 25-річний бразилець повернеться в липні цього року.

Педріньйо виступав за Шахтар з 2021-го до середини 2022 років. Після цього він скористався правилом ФІФА, яке було введено після початку повномасштабного вторгнення рф, та перейшов до Атлетіко Мінейро на правах оренди.

В Шахтар Педріньйо перебрався з Бенфіки за 18 мільйонів євро. Тоді для "гірників" цей трансфер став другим найдорожчим в історії після Бернарда.

До цього він виступав у рідній Бразилії за Корінтіанс.

Минулого календарного року Педріньйо провів 34 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 3 асисти.