В українця була підозра на серйозну травму.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
06 лютого 2024, 15:29
Раніше повідомлялося, що через травму Довбик може пропустити залишок сезону та Євро-2024 через травму. Але з Іспанії прийшли гарні новини.
Як пише авторитетне видання Mundo Deportivo, українець пройшов обстеження, яке виявило, що травма несерйозна. Футболіст не відчуває дискомфорту і зможе взяти участь в матчі Ла Ліги проти Реала.
Нагадаємо, що цього сезону Довбик провів 21 матч за Жирону в Ла Лізі: на його рахунку 14 голів і 5 асистів.
Матч Реал — Жирона відбудеться 10 лютого, початок — о 19:30.