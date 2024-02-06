Іспанія

В українця була підозра на серйозну травму.

Раніше повідомлялося, що через травму Довбик може пропустити залишок сезону та Євро-2024 через травму. Але з Іспанії прийшли гарні новини.

Як пише авторитетне видання Mundo Deportivo, українець пройшов обстеження, яке виявило, що травма несерйозна. Футболіст не відчуває дискомфорту і зможе взяти участь в матчі Ла Ліги проти Реала.

Нагадаємо, що цього сезону Довбик провів 21 матч за Жирону в Ла Лізі: на його рахунку 14 голів і 5 асистів.

Матч Реал — Жирона відбудеться 10 лютого, початок — о 19:30.