Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 06 січня 2024 року, 16:00.

У рамках п'ятого у 2024 році товариського матчу Дніпро-1 виграв в чорногорського Дечича.

Дніпряни поступилися австрійському Штурму у першому матчі на зборах у Туреччині. Друга зустріч завершилася для них результативною нічиєю з клубом Черно Море. У третій колектив програв Ракуву.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Дніпро-1 — Дечич:

Дніпро-1 – Дечич 2:0

Голи: Піхальонок (56, з пенальті), Горбунов (73)

Дніпро-1: Юрчук (Крапивцов, 46), Мірошніченко, Адамюк, Сарапій (Горбунов, 46), Сваток, Кравець (Пасіч, 46), Бабенко (Мельниченко, 46), Рубчинський (Очеретько, 46), Піхальонок (Гаджиєв, 59), Гуцуляк (Баденко,59), Ківінда (Філіппов, 46)