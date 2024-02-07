Черговий спаринг для команди Юрія Калітвінцева.
Гравці Полісся, ФК Полісся
07 лютого 2024, 11:37
Сьогодні, 7 лютого, житомирське Полісся проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.
Суперником команди Юрія Калітвінцева буде ісландський Стьярнан, який посів третє місце у чемпіонській групі свого чемпіонату після 27 ігор.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Полісся — Стьярнан:
Нагадаємо, у минулому матчі Полісся поступилося шведському Кальмару (0:1).