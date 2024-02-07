Україна

Черговий спаринг для команди Юрія Калітвінцева.

Сьогодні, 7 лютого, житомирське Полісся проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Юрія Калітвінцева буде ісландський Стьярнан, який посів третє місце у чемпіонській групі свого чемпіонату після 27 ігор.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Полісся — Стьярнан:

Нагадаємо, у минулому матчі Полісся поступилося шведському Кальмару (0:1).