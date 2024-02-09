Україна

Черговий спаринг для команди Віктора Скрипника.

Сьогодні, 9 лютого, харківський Металіст 1925 проведе контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Віктора Скрипника буде дубль англійського Брентфорда, в якому раніше виступав українець Єгор Ярмолюк.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Металіст 1925 — Брентфорд Б:

Зазначимо, що кілька днів тому із дублем Брентфорда зіграв Кривбас, який обіграв англійців із рахунком 6:1.