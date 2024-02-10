Україна

Відбулися чергові спаринги за участю клубів чемпіонату України.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої половини сезону, проводячи товариські матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому спарингу Дніпро-1 мінімально обіграв туркменістанський Аркадаг із рахунком 1:0. Перемогу команді Юрія Максимова приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Аадамюка, якому асистував Пихальонок.

СК Дніпро-1 – Аркадаг 1:0

Гол: Адамюк, 83.

Дніпро-1: Юрчук (Крапивцов, 71), Адамюк (Баденко, 84), Сарапій, Сваток, Кравець (Пасіч, 60), Мірошніченко (Гаджиєв, 46), Бабенко, Піхальонок, Рубчинський (Очеретько, 46), Гуцуляк, Філіппов (Маркос Андре, 46).

Аркадаг: Чариєв, Аннагулиєв, Баллаков (Тамуркін, 60), Д. Дурдиєв (Гошанов, 89), М. Дурдиєв (Сапаргулієв, 60), Байов (Раджебов, 71), Бекназаров (Товакелоа, 65), Тіркішов, Аманов (Мурадов, 65), Башимов (Тойджанов, 86), Маммедов (Худиров, 71).

Попередження: Сваток - Аннагулиєв, Мурадов, Теркішов.

Вилучення: Мурадов, 90 (друга жовта картка).

У другому матчі луганська Зоря розгромила вірменський Пюнік із рахунком 4:0. У складі луганчан забивали Бугай, Волошин, Бенедюк та Горбач.

Зоря - Пюнік 4:0

Голи: Бугай, 36, Волошин, 69, Бенедюк, 77, Горбач, 81.

Зоря: Турбаєвський, Боль (Батагов, 61), Джордан, Вантух, Бутко (Гулько, 78), Башич (Дришлюк, 61), Мишньов (Ндур, 76), Яцик (Волошин, 61), Слесар (Горбач, 61), Бугай (Жуніньо, 46), Герреро (Бенедюк, 70).

У третій зустрічі Кривбас був сильнішим за датський Віборг з рахунком 1:0. Перемогу команді Юрія Вернидуба приніс забитий м'яч Іліча, який реалізував пенальті у першому таймі.

Кривбас - Віборг 1:0

Гол: Хрвоє Іліч, 31 (з пенальті).

У ще одному поєдинку львівський Рух обіграв словенське Прімор'є з рахунком 2:0. Для львів'ян це був другий спаринг за сьогоднішній день, у якому голами відзначились Плюман та Підгурський.

Рух – Прімор’є 2:0

Голи: Плюман, 3, Підгурський, 33.

Рух: Герета, Сич, Слюбик, Холод, Роман, Підгурський, О. Федор, Пастух, Квасниця, Плюман (Карабін, 78), Карабін (Денисов, 59).

Насамкінець черкаський ЛНЗ обіграв словацький Спартак Міяву з рахунком 3:1. У складі української команди голи на рахунку Каплієнка та Наумця, а ще один м'яч був записаний як автогол.

ЛНЗ – Спартак Міява 3:1

Голи: автогол, Каплієнко, Наумець.

ЛНЗ: Кучеренко – Муравський, Саліху (Тищенко, 66), Норенков, Каплієнко (Насонов, 55, Бессала, 74), Тарасенко – Бойко (Італо, 86), Яшарі (Шестаков, 46), Пасіч, Наумець (ГНП, 70) – Хобленко (Прядун, 57).