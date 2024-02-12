Італія

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу над Наполі.

У 24-му турі Серії А Мілан здолав чинного чемпіона Італії Наполі — 1:0. Після гри головний тренер "нерадзуррі" Стефано Піолі висловив думку, що справи в його команді йдуть набагато краще, ніж на початку сезону.

"Не знаю, чи могли ми виступати краще. Справи йдуть добре останні півтора місяця, ми майже на рівні Інтера, який проводить приголомшливий сезон. Немає сенсу озиратися, потрібно рухатися вперед, намагатися набрати якомога більше очок у Серії А й успішно грати в Лізі Європи. Буде непросто, тому що доведеться розпорошуватися.

Певною мірою добре, що сьогодні ми перемогли саме так, тому що ми показали дуже надійну гру в обороні та бажання виграти матч. Це важливий знак. Мілан сьогодні грав збалансовано, організовано, працював дуже старанно, тому що Наполі змусив. Суха перемога за таких обставин має надати нам впевненості", — сказав Піолі в інтерв'ю DAZN.

Раніше повідомлялось, що Піолі може очолити Наполі.