Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 12 лютого 2024 року, 16:00.
Динамо Київ – РФШ, ФК Динамо Київ
13 лютого 2024, 09:18
Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах мінімально обіграло латвійський РФШ (1:0).
Перемогу команді Олександра Шовковського приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Миколи Шапаренка, який реалізував пенальті у середині другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — РФШ в товариському матчі:
Динамо Київ – РФШ 1:0
Гол: Шапаренко, 69 (з пенальті).
Динамо: Моргун (Бущан, 46), Гусєв (Караваєв, 71), Дячук, Сирота (Михавко, 71), Дубінчак (Вівчаренко, 71), Шепелєв (Бражко, 71), Шапаренко (Буяльський, 71), Царенко (Волошин, 71), Беніто (Кабаєв, 71), Супряга (Пономаренко, 71), Діалло (Ванат, 71).
РФШ (стартовий склад): Негуралс, Савалнієкс, Пренга, Мареш, Ліпушчек, Паніч, Жалейко, Ікаунієкс, Діоманде, Лемаїч, Одішарія.
Попереджені: Шепелєв – Діоманде, Нджикі, Пренга.